Anasayfa Video Galeriler Gündem Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:40 Zonguldak’ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür, ‘kabul edilebilir düzeyi üstünde taş’ çıktı. Valilik tarafından yapılan incelemeden sonra ihtiyaç sahibi 70 haneye tekrar kömür verildiği duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b353f646a4bf6d96098163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Boşandığı eski eşini iş çıkışında bıçakladı Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi