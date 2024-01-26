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Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı

Zonguldak’ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür, ‘kabul edilebilir düzeyi üstünde taş’ çıktı. Valilik tarafından yapılan incelemeden sonra ihtiyaç sahibi 70 haneye tekrar kömür verildiği duyuruldu.

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