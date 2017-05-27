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  3. 27 Mayıs 2017 07:45

Zonguldakta yerin 200 metre altında ilk sahur

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı.

Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit