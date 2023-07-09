Anasayfa Video Galeriler Gündem Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı 09 Temmuz 2023 Pazar Saat: 17:15 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış sele dönüşürken araçlar sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aac0fca12eee1ead5e61b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü! Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz Özkan Uğur hayatını kaybetti İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar