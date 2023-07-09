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Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış sele dönüşürken araçlar sular altında kaldı.

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