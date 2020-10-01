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  3. 01 Ekim 2020 15:00

Zorla dilendirilen çocukların kaldığı hücre evi görüntülendi

İstanbul'da Suriye'deki ailelerin çocuklarını kiralayıp dilendiren şebekeye yönelik operasyonda 68 çocuk kurtarılmıştı. Suriyeli çocukların zorla tutulduğu hücre evi görüntülendi.

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