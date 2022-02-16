Anasayfa Video Galeriler Gündem Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! 16 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 15:40 Güne kadın cinayetiyle başlayan Türkiye'den bir başka kadın cinayeti haberi daha! Giresun'da 16 yaşındaki genç kız ailesinin zoruyla nişanlandığı öğrenilen kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620cf0c043bafc6bcf6c5293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de gençlerle sohbet etti İmamoğlu, ayakta kalan vatandaşı koltuğuna oturttu Fatih Altaylı konuklarını ''Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'' diyerek susturdu İğrenç olay: 10 öğrenciye cinsel tacizde bulunan müdür tutuklandı Komutanı devresi sanan askerin zor anları! Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor Otomobilin altından 3 adet EYP çıktı