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  4. Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti!

Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti!

Güne kadın cinayetiyle başlayan Türkiye'den bir başka kadın cinayeti haberi daha! Giresun'da 16 yaşındaki genç kız ailesinin zoruyla nişanlandığı öğrenilen kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi.

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