Anasayfa Video Galeriler Gündem Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 11:51 Sahne kostümleri olay olan Gülşen'i canlı dinlemek için sahnesine giden Zuhal Topal'ın Gülşen'in karın kaslarını gerçek mi diye kontrol ettiği anlar olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f3f7d103cc43961090fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler CNN Türk canlı yayınında ortalık fena karıştı Sadakatsiz dizisinde skandal sansür! O repliği sansürlediler Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak'' İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada