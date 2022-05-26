Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz

Sahne kostümleri olay olan Gülşen'i canlı dinlemek için sahnesine giden Zuhal Topal'ın Gülşen'in karın kaslarını gerçek mi diye kontrol ettiği anlar olay oldu.

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