Anasayfa Video Galeriler Gündem Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:00 İstanbul Beyoğlu'nda genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı. Sokakta bulunan 4 binanın yıkımına başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62064fd87a71ae590019ef13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi... Kadın bakıcının şüpheli ölümünde müebbet isteniyordu, serbest kaldılar