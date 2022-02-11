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Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı

İstanbul Beyoğlu'nda genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı. Sokakta bulunan 4 binanın yıkımına başlandı.

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