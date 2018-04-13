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  3. 13 Nisan 2018 17:16

Canlı yayında şok itiraf: ''Evli bir adamı eve kapattım''

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" sorusu ekran başındakilere pes dedirtti.

Bilgin Pro
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