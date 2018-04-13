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  3. 13 Nisan 2018 21:37

Çukur dizisinde veda vakti ! Medet diziden ayrılıyor mu ?

Show TV'nin reyting şampiyonu dizisi Çukur'un 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahne ve silah sesinin ardından Çukur izleyicileri "Medet"e veda bölümü olacağını konuşuyor.

Bilgin Pro
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