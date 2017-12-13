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  3. 13 Aralık 2017 10:41

Gülben Ergen ile Seren Serengil pişti oldu

Yıllardır kavgalı olan Gülben Ergen ile Seren Serengil bir davette pişti oldu.

Bilgin Pro
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