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  3. 24 Şubat 2018 12:38

İlk defa şelale gören adam tarihi köprü görürse

Tarihi köprünün önünde video çeken İsa Sezeroğlu, videonun başında kendi bestelediği 'Şırıl şırıl akıyor' türküsünü seslendiriyor. Daha sonra "Görüyorsunuz Palu'daki tarihi eserleri" diyerek anlatmaya başlıyor.

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