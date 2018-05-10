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  3. 10 Mayıs 2018 09:57

Kırgız güzel yarışmaya damgasını vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün yayınlanan bölümüne aslen Kırgızistanlı olan Evgeniia Krivenko isimli yarışmacı damga vurdu.

Bilgin Pro
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