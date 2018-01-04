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  3. 04 Ocak 2018 09:53

Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

3 Mart 2013'te vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk filmi yayınlandı.

Bilgin Pro
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