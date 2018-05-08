  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Mayıs 2018 10:50

Özge Özpirinçci'nin gündeme getirdiği skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dün 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım isteyen Özge Özpirinçci'nin bahsettiği iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
Video Galeri
İki kız kardeş böyle kaçırıldı
İki kız kardeş böyle kaçırıldı
Video Galeri
Muharrem İnce, Anıtkabir'de Atatürk'e söz verdi
Muharrem İnce, Anıtkabir'de Atatürk'e söz verdi
Video Galeri
Baklava isteyip kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı
Baklava isteyip kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı
Video Galeri
İki inatçı sürücü yine otoyol gişesine sıkıştı
İki inatçı sürücü yine otoyol gişesine sıkıştı
Video Galeri
Kontrolden çıkan minibüs çocuğu ezdi
Kontrolden çıkan minibüs çocuğu ezdi
Video Galeri
Kamyoncuların kabusu çeteye nefes kesen baskın
Kamyoncuların kabusu çeteye nefes kesen baskın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM