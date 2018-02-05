  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Şubat 2018 13:44

Seren Serengil'den canlı yayında ilginç hareketler

3 gün hapis yattıktan sonra bugün tahliye olan Seren Serengil soluğu programında aldı. Canlı yayında yaptıklarına kimse anlam veremedi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Yarıyıl tatili bitti, trafik geri geldi
Yarıyıl tatili bitti, trafik geri geldi
Video Galeri
94 roketli saldırı düzenlendi, 7 sivil şehit, 113 yaralı var
"94 roketli saldırı düzenlendi, 7 sivil şehit, 113 yaralı var"
Video Galeri
Haramidere metrobüs durağında kaza: 1’i ağır 22 yaralı
Haramidere metrobüs durağında kaza: 1’i ağır 22 yaralı
Video Galeri
Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor
Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor
Video Galeri
Aslan liderlik fırsatını tepti
Aslan liderlik fırsatını tepti
Video Galeri
Metrobüs kazası kamerada
Metrobüs kazası kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM