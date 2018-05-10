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  3. 10 Mayıs 2018 14:20

Tanyeli Rus dansçının dansını paylaştı

Türkiye'nin sayılı oryantallerinden bir döneme damgasına vuran Tanyeli, genç Rus dansçının Sidney'deki gösterisini takipçileriyle paylaştı.

Bilgin Pro
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