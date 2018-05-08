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  3. 08 Mayıs 2018 14:42

Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses itirafı

Tuğba Ekinci'nin yıllar önce konuk olduğu İbo Show programında İbrahim Tatlıses ile arasında geçen diyolog yeniden gündeme geldi.

Bilgin Pro
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