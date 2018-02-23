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  3. 23 Şubat 2018 13:38

Vartolu Çukur'a geri dönüyor !

Çukur'un 18. bölüm 1. fragmanında Yamaç'ın "Selim ölürse seni yaşatmam" diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu öne sürüldü.

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