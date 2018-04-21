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  3. 21 Nisan 2018 11:11

Gökhan Gönül: ''Bizi hükmen mağlup sayabilirler''

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Gökhan Gönül'ün koridordaki konuşmaları ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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