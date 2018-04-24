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  3. 24 Nisan 2018 13:36

Şenol Güneş'in koridorlardaki yeni görüntüleri ortaya çıktı !

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başından yaralanan Şenol Güneş'in, stat koridorlarındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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