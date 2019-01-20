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  4. 20 Ocak 2019 14:32

Acılı Domates Soslu Penne

Özellikle soğuk günlerde siz de doymak bilmiyor ve çılgınca karbonhidrat mı yemek istiyorsunuz?

Acılı Domates Soslu Penne
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O zaman size klasik ama enfes bir tarifim var, dilerseniz içine biraz siyah zeytin de koyabilirsiniz, emin olun çok yakışıyor.

 

Acılı Domates Soslu Penne

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

1 paket penne makarna

SOSU İÇİN

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 kuru acı biber

4 domates

Tuz

Kırmızı pul biber

ÜZERİ İÇİN

Toz parmesan peyniri

Maydanoz

HAZIRLANIŞI

1 Makarnayı haşlayıp suyunu süzün.

2 Sosu için ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında 2-3 dakika soteleyin. Renkleri dönmeye başladığında ince doğradığınız kuru acı biberi ilave edip 3-4 dakika daha soteleyin. Küp doğradığınız domatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu süzdüğünüz makarnayı ilave edip karıştırın.

3 Makarnanızı servis tabakların paylaştırın. Üzerlerini toz parmesan peyniri ve ince kıydığınız maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Acılı Domates Soslu Penne
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