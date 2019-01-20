O zaman size klasik ama enfes bir tarifim var, dilerseniz içine biraz siyah zeytin de koyabilirsiniz, emin olun çok yakışıyor.
Acılı Domates Soslu Penne
4 KİŞİLİK
MALZEMELER
1 paket penne makarna
SOSU İÇİN
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 kuru acı biber
4 domates
Tuz
Kırmızı pul biber
ÜZERİ İÇİN
Toz parmesan peyniri
Maydanoz
HAZIRLANIŞI
1 Makarnayı haşlayıp suyunu süzün.
2 Sosu için ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında 2-3 dakika soteleyin. Renkleri dönmeye başladığında ince doğradığınız kuru acı biberi ilave edip 3-4 dakika daha soteleyin. Küp doğradığınız domatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu süzdüğünüz makarnayı ilave edip karıştırın.
3 Makarnanızı servis tabakların paylaştırın. Üzerlerini toz parmesan peyniri ve ince kıydığınız maydanoz ile süsleyerek servis yapın.