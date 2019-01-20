Aromatik bir et yemeği: Patatesli kuzu eti

Osmalı Saray Mutfağı’nda kuru meyveler ya da tatlı baharatlar et yemeklerinde sıkça kullanılırmış. Siz de eti hafif tatlı baharatlarla aromalandırmayı seviyorsanız bu tarif deneyin derim.

Patatesli kuzu eti

MALZEMELER

800 g kuzu eti

1 soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı kimyon

1 çubuk tarçın

3 çay kaşığı bal

375 ml litre et suyu

2 çay kaşığı sumak

2 çay kaşığı nane

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

400 g domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

SÜSLEMEK İÇİN

Kişniş yaprakları

HAZIRLANIŞI

1 Etlerinizi kızgın bir tavada renkleri koyulaşıncaya kadar kızartıp bir kenara alın. Bir tencereye zeytinyağı koyun. Soğan ve sarımsakları üzerine kimyon ve zencefil ilave ederek 2-3 dakika kavurun.

2 Üzerine et suyu, tarçını, balı ve domatesleri ilave edin. Kenara aldığınız etleri de üzerine koyun ve orta ateşte sos kıvam alıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika pişirin.

3 Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyduktan iri parçalar şeklinde kesin. Bir kasede zeytinyağı, sumak, nane ve pul biberle harmanlayın.

4 Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yağlı kâğıt serdiğiniz bir tepsi üzerinde kızartın. Etleri ve patatesleri yan yana bir servis tabağına alıp kişniş yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.