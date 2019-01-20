Bulgurlu Kabak Dolması

Katıklı dolma da denilen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarında sıkça yapılan bu dolmayı hala denemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir. Tarifi benden denemesi sizden.

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

1 kg kabak

İÇ HARCI İÇİN

300 g kıyma

1.5 çay bardağı ince bulgur

1 soğan

1 Yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Nane

Reyhan

SOSU İÇİN

1.5 su bardağı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

1 İç harcı için kıyma ve bulguru geniş bir karıştırma kabında yoğurun. Rendelediğiniz soğan, salça, tuz ve baharatları ilave edip tekrar yoğurun.

2 Yıkadığınız kabakların kabuklarını alacalı soyun. İki tarafı da açık olacak şekilde baş kısımlarını kesin ve içini oyun. Hazırlandığınız harcı kabakların içine doldurun ve kabakları 4 cm kalınlığında dilimleyerek tencereye dizin.

3 Üzerine dolmaların yarısını geçecek kadar su ilave edin ve dolmaların üzerini ısıya dayanıklı bir tabakla kapatın. Kabaklar yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

4 Sosu için yoğurdu hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsağı ilave edip karıştırın. Tereyağını bir sos tenceresinde kırmızı toz biberle beraber eritin.

3 Pişen dolmaları bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyip biberli yağ gezdirin. Sıcak servis yapın.