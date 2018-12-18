C vitamini deposu acılı lahana kavurma

İster bir küçük boy lahana alıp kavurun, isterseniz de sarmadan kalan lahana yapraklarını değerlendirin. Yanında yoğurtla mis gibi oluyor, benden söylemesi…
ACILI LAHANA KAVURMA
MALZEMELER
2 soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kırmızı kapya biberi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 acı biber turşusu
1 yemek kaşığı biber turşusu suyu
1 küçük boy lahana
Tuz
HAZIRLANIŞI
1 Soğanları piyazlık doğrayın. Zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Soğanların rengi dönmeye başladığında ince doğradığınız kırmızı kapya biberini ilave edin. Salçalar, ince doğradığınız biber turşusu ve turşu suyunu ilave edip 7-8 dakika daha soteleyin.
2 İnce kıydığınız lahanayı ekleyip üzerine çok az sıcak su gezdirin. Tuz ile tatlandırıp lahana yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da ılık servis yapın.
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