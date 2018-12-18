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  4. 18 Aralık 2018 23:04

C vitamini deposu acılı lahana kavurma

C vitamini deposu lahanayı kış boyunca sofralarınızdan eksik etmemelisiniz.

C vitamini deposu acılı lahana kavurma
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İster bir küçük boy lahana alıp kavurun, isterseniz de sarmadan kalan lahana yapraklarını değerlendirin. Yanında yoğurtla mis gibi oluyor, benden söylemesi…

ACILI LAHANA KAVURMA

MALZEMELER

2 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kırmızı kapya biberi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 acı biber turşusu

1 yemek kaşığı biber turşusu suyu

1 küçük boy lahana

Tuz

HAZIRLANIŞI

1 Soğanları piyazlık doğrayın. Zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Soğanların rengi dönmeye başladığında ince doğradığınız kırmızı kapya biberini ilave edin. Salçalar, ince doğradığınız biber turşusu ve turşu suyunu ilave edip 7-8 dakika daha soteleyin.

2 İnce kıydığınız lahanayı ekleyip üzerine çok az sıcak su gezdirin. Tuz ile tatlandırıp lahana yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da ılık servis yapın.

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acılı lahana kavurma
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