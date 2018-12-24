Chia Puding

Süt ile birleşince jelleşip muhallebi kıvamına gelen chia ile şahane lezzetler yaratabilirsiniz. Üstelik bitki bazlı sütler kullanarak hazırlayacağınız tatlılar vejetaryen beslenme düzenine uygun. Chia tohumunun faydası saymakla bitmez ama en güzel özelliği uzun süre tok tutması olsa gerek.

CHİA PUDİNG

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı Chia tohumu

2 hurma

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı bal

ÜZERİ İÇİN

Kuru ananas

Kuru çilek

HAZIRLANIŞI

1 Sütü geniş bir kaseye alın. Chia tohumu ve çekirdeklerini çıkartıp küp doğradığınız hurmaları ilave edin ve ara ara karıştırarak iki saat oda sıcaklığında bekletin. Bu süreçte Chia tohumları şişecek ve tatlınız kıvam alacaktır.

2 Katılaşan pudinginizi hurmalar iyice ezilinceye kadar blenderdan geçirin.

3 Bal ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Buzdolabında iki saat kadar dinlendirin. Üzerini kuru ananas ve çilekle süsleyerek servis yapın.