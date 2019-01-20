Çikolata ve fındığın muhteşem uyumu: Damla çikolatalı fındıklı bar

Soğuk ve yağmurlu günlerde dışarı çıkmak yerine evde kahve keyfi yapmayı sevenlerden misiniz? O zaman yağışların eksik olmadığı bu kış günlerdinde ev keyfinize keyif katacak bu tarifi denemeye ne dersiniz?

Damla çikolatalı fındıklı bar

MALZEMELER

270 g un

Yarım çay kaşığı kabarta tozu

1 tutam tuz

1.5 su bardağı tereyağı

3 su bardağı esmer şeker

3 yumurta

2 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı damla bitter çikolata

2 su bardağı iri kırılmış fındık

HAZIRLANIŞI

1 Un, kabartma tozu ve tuzu eleyin. Tereyağı ve esmer şekeri derin bir karıştırma kabına alarak 2 dakika çırpın. Elediğiniz unlu karışımı da ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip çırpmaya devam edin.

2 Vanilyayı ilave edin. Çikolata ve fındığı ekleyerek bir tahta kaşık yardımıyla 1-2 dakika karıştırın.20X20 cm ölçülerinde bir kalıbı yağlayın.

3 Hamuru kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.