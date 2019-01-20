Çikolata ve fındığın muhteşem uyumu: Damla çikolatalı fındıklı bar

Soğuk ve yağmurlu günlerde dışarı çıkmak yerine evde kahve keyfi yapmayı sevenlerden misiniz? O zaman yağışların eksik olmadığı bu kış günlerdinde ev keyfinize keyif katacak bu tarifi denemeye ne dersiniz?
Damla çikolatalı fındıklı bar
MALZEMELER
270 g un
Yarım çay kaşığı kabarta tozu
1 tutam tuz
1.5 su bardağı tereyağı
3 su bardağı esmer şeker
3 yumurta
2 çay kaşığı vanilya
1 su bardağı damla bitter çikolata
2 su bardağı iri kırılmış fındık
HAZIRLANIŞI
1 Un, kabartma tozu ve tuzu eleyin. Tereyağı ve esmer şekeri derin bir karıştırma kabına alarak 2 dakika çırpın. Elediğiniz unlu karışımı da ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip çırpmaya devam edin.
2 Vanilyayı ilave edin. Çikolata ve fındığı ekleyerek bir tahta kaşık yardımıyla 1-2 dakika karıştırın.20X20 cm ölçülerinde bir kalıbı yağlayın.
3 Hamuru kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.