Dışı çıtır içi yumuşak: Arancini Topları

Üstelik yaratıcılığınızı kullanmaya da oldukça açık bir tarif. Peynir, yeşillik ve baharatları gönlünüzce değiştirebilirsiniz. Bizim evde hiç pilav artmaz derseniz de haşlanmış pirinçle leziz arancini topları hazırlayabilirsiniz.
Arancini Topları
6 KİŞİLİK
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış baldo pirinç
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1 yumurta
Yarım su bardağı ince kıyılmış maydanoz
İÇ HARCI İÇİN
Rendelenmiş mozarella peyniri
Tuz
Karabiber
DIŞ KAPLAMASI İÇİN
Galeta unu
1 yumurta
KIZARTMAK İÇİN
Ayçiçek yağı
HAZIRLANIŞI
1 Haşlanmış baldo pirinçleri geniş bir karıştırma kabına alın. Parmesan peyniri, yumurta ve maydanozu ilave edip yoğurun.
2 Karışımdan cevizden biraz daha küçük parçalar kopartın. İçlerine mozarella peyniri koyun ve yuvarlayın. Tüm pirinç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
3 Arancini toplarını önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.