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  4. 20 Ocak 2019 14:33

Dışı çıtır içi yumuşak: Arancini Topları

İtalyanların akşamdan kalan risottolarını değerlendirmek için ürettikleri bu enfes atıştırmalığı neden biz de akşamdan kalan pilavımıza uyarlamayalım ki?

Dışı çıtır içi yumuşak: Arancini Topları
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Üstelik yaratıcılığınızı kullanmaya da oldukça açık bir tarif. Peynir, yeşillik ve baharatları gönlünüzce değiştirebilirsiniz. Bizim evde hiç pilav artmaz derseniz de haşlanmış pirinçle leziz arancini topları hazırlayabilirsiniz.

 

Arancini Topları

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış baldo pirinç

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yumurta

Yarım su bardağı ince kıyılmış maydanoz

İÇ HARCI İÇİN

Rendelenmiş mozarella peyniri

Tuz

Karabiber

DIŞ KAPLAMASI İÇİN

Galeta unu

1 yumurta

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

HAZIRLANIŞI

1 Haşlanmış baldo pirinçleri geniş bir karıştırma kabına alın. Parmesan peyniri, yumurta ve maydanozu ilave edip yoğurun.

2 Karışımdan cevizden biraz daha küçük parçalar kopartın. İçlerine mozarella peyniri koyun ve yuvarlayın. Tüm pirinç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

3 Arancini toplarını önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.

Arancini Topları
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