Et yemeklerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olmaya aday

Et yemeklerinizin yanında eşlikçi olarak klasik pirinç pilavı yapmaktan sıkıldıysanız bir de arpa şehriye pilavını deneyin derim, emin olun şehriyeyi kavururken yaydığı koku bile bu pilavı sevmenize yetecek.

ARPA ŞEHİRYE PİLAVI

MALZEMELER

1 su bardağı arpa şehriye

2.5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı tereyağ

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Şehriyeyi rengi iyice koyulaşıncaya kadar tereyağında kavurun. Sonrasında rendelenmiş domatesinizi, suyu, tuz ve karabiberini ilave ederek ağzını kapatın.

2 Suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

Not: Eğer şehriyeyi çok pişmiş seviyorsanız suyunu çektikten sonra hala pişmediğini düşünüyorsanız sıcak su ilave edebilirsiniz tadını hiçbir şekilde bozmuyor.