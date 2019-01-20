Evinizi mis kokusu sarsın: Bal Kabaklı Challah

Bal kabağı o kadar güzel bir sebzeki her tada uyuyor her şekle giriyor. Çorbadan zeytinyağlıya, etli yemekten tatlıya bir çok tarif yapabileceğiniz bal kabağı ile ekmeği andıran bir hamur işi de yapabilirsiniz.

Bal Kabaklı Challah

MALZEMELER

2 paket (22 g) instant maya

2/3 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı toz şeker

400 g bal kabağı püresi

12 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tuz

Yarım su bardağı akçaağaç şurubu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı tarçın

7-8 su bardağı ekmek unu

ÜZERİ İÇİN

4 yumurta sarısı

Susam

HAZIRLANIŞI

1 Hamuru için, maya, su, tuz ve şekeri derin yoğurma kasesinde karıştırın. Mayanın iyice erimesi için bekletin.

2 Karışıma bal kabağı püresi, yumurta sarısı, tuz, akçaağaç şurubu, zeytinyağı, tarçın ve 7 su bardağı unu ekleyip karıştırın. Kalan unu gerektikçe ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru un serptiğiniz bir tezgaha alarak 6-8 dakika yoğurun. Hamuru tekrar kabın içine alın ve üzerini nemli bir bezle kapatın. 1.5 saat dinlendirin.

3 Kabaran hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Her 4 parçayı da 6 eşit parçaya ayırın. 6 parçanın her birini 3 cm kalınlığında şeritler şeklinde hazırlayın ve kenara alın.

4 Kalan 3 hamura da aynı işlemi uygulayın. Hamurları yuvarlak bir pişirme kabına yerleştirip hamur iki katı büyüklüğüne gelene kadar dinlendirin.

5 Dinlenen hamurun üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

6 Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika üzeri altın rengi olana kadar pişirin.