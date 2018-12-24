Güveçte Kuru Fasulye

6 KİŞİLİK
MALZEMELER
2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi
1 beyaz soğan
1 kırmızı soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı un
Kırmızı kuru biber
HAZIRLANIŞI
1 Bir gece önceden ıslattığınız fasulyeyi bir tencereye alın. Kabuklarını soyduğunuz soğanları bütün olarak üzerine alın. Su ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
2 Pişen fasulyenin üzerindeki soğanları küçük bir kaseye alın. Püre kıvamına gelinceye kadar ezin.
3 Zeytinyağını bir tencereye alın. Salçalar, ezdiğiniz soğanlar ve unu ilave edip kavurun. Süzdüğünüz fasulyeleri ilave edip çok az su ekleyerek 5-6 dakika pişirin.
4 Fasulyeyi suyuyla birlikte bir güveç kabına alın. Kuru biberleri bütün olarak üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri zar bağlayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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