Güveçte Kuru Fasulye

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi

1 beyaz soğan

1 kırmızı soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

Kırmızı kuru biber

HAZIRLANIŞI

1 Bir gece önceden ıslattığınız fasulyeyi bir tencereye alın. Kabuklarını soyduğunuz soğanları bütün olarak üzerine alın. Su ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

2 Pişen fasulyenin üzerindeki soğanları küçük bir kaseye alın. Püre kıvamına gelinceye kadar ezin.

3 Zeytinyağını bir tencereye alın. Salçalar, ezdiğiniz soğanlar ve unu ilave edip kavurun. Süzdüğünüz fasulyeleri ilave edip çok az su ekleyerek 5-6 dakika pişirin.

4 Fasulyeyi suyuyla birlikte bir güveç kabına alın. Kuru biberleri bütün olarak üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri zar bağlayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.