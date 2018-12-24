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  4. 24 Aralık 2018 17:10

Güveçte Kuru Fasulye

Kış sofralarının gözdesi, pilavın en güzel eşlikçişi, turşunun en uyumlu arkadaşıdır kuru fasulye. Şeker tadında bir kuru fasulye ile sofralarınıza tat katmaya ne dersiniz?

Güveçte Kuru Fasulye
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6 KİŞİLİK

MALZEMELER

2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi

1 beyaz soğan

1 kırmızı soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

Kırmızı kuru biber

HAZIRLANIŞI

1 Bir gece önceden ıslattığınız fasulyeyi bir tencereye alın. Kabuklarını soyduğunuz soğanları bütün olarak üzerine alın. Su ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

2 Pişen fasulyenin üzerindeki soğanları küçük bir kaseye alın. Püre kıvamına gelinceye kadar ezin.

3 Zeytinyağını bir tencereye alın. Salçalar, ezdiğiniz soğanlar ve unu ilave edip kavurun. Süzdüğünüz fasulyeleri ilave edip çok az su ekleyerek 5-6 dakika pişirin.

4 Fasulyeyi suyuyla birlikte bir güveç kabına alın. Kuru biberleri bütün olarak üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri zar bağlayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

 

uçanmutfak.com

Güveçte Kuru Fasulye
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