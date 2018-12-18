Hem sağlıklı hem lezzetli

KEÇİBOYNUZU TOZLU ŞEKERSİZ PANCAKE

MALZEMELER

1 yumurta

4 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 kare şekersiz bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

1 Yumurta ve sütü bir kasede çırpın.

2 Keçiboynuzu tozu, tarçın ve rendelediğiniz bitter çikolatayı ilave edip iyice karıştırın. (Keçiboynuzu tozu topak topak kalırsa bir spatula ya da çatal yardımı ile ezebilirsiniz.

3 Yapışmaz yüzeyli bir tavayı hafif yağlayın. Karışımdan küçük yuvarlaklar elde edecek şekilde tavaya dökün. Üzeri hafif kızarıncaya kadar her iki tarafını da pişirin.

4 Dilerseniz üzerine tahin dökerek de servis edebilirsiniz.