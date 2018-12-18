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  4. 18 Aralık 2018 23:01

Hem sağlıklı hem lezzetli

Sağlığınıza ve formunuza dikkat ediyor ama tatlıdan da vazgeçemiyorsanız bu pancake tam size göre. İster kahvaltıya, ister akşam üzeri çayın yanına tercih sizin…

Hem sağlıklı hem lezzetli
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KEÇİBOYNUZU TOZLU ŞEKERSİZ PANCAKE

MALZEMELER

1 yumurta

4 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 kare şekersiz bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

1 Yumurta ve sütü bir kasede çırpın.

2 Keçiboynuzu tozu, tarçın ve rendelediğiniz bitter çikolatayı ilave edip iyice karıştırın. (Keçiboynuzu tozu topak topak kalırsa bir spatula ya da çatal yardımı ile ezebilirsiniz.

3 Yapışmaz yüzeyli bir tavayı hafif yağlayın. Karışımdan küçük yuvarlaklar elde edecek şekilde tavaya dökün. Üzeri hafif kızarıncaya kadar her iki tarafını da pişirin.

4 Dilerseniz üzerine tahin dökerek de servis edebilirsiniz.

www.ucanmutfak.com

keçiboynuzu tozlu şekersiz pancake
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