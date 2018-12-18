Hem sağlıklı hem lezzetli

KEÇİBOYNUZU TOZLU ŞEKERSİZ PANCAKE
MALZEMELER
1 yumurta
4 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu
1 çay kaşığı tarçın
1 kare şekersiz bitter çikolata
HAZIRLANIŞI
1 Yumurta ve sütü bir kasede çırpın.
2 Keçiboynuzu tozu, tarçın ve rendelediğiniz bitter çikolatayı ilave edip iyice karıştırın. (Keçiboynuzu tozu topak topak kalırsa bir spatula ya da çatal yardımı ile ezebilirsiniz.
3 Yapışmaz yüzeyli bir tavayı hafif yağlayın. Karışımdan küçük yuvarlaklar elde edecek şekilde tavaya dökün. Üzeri hafif kızarıncaya kadar her iki tarafını da pişirin.
4 Dilerseniz üzerine tahin dökerek de servis edebilirsiniz.
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