Hindistan Cevizli Kurabiye

Yanında bir fincan kahve ile muhteşem oluyor, demedi demeyin.

MALZEMELER

3 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

1/3 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı vanilya

1 su bardağı parça bitter çikolata

2 çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

1 Un, kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırma kabına eleyin. Süt, şeker ve yumurtayı derin bir karıştırma kabında alarak çırpın. Unlu karışımı üzerine ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.

2 Hindistan cevizini ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımdan yağlı kağıt serili fırın tepsisine bir tatlı kaşığı yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar dökün.

3 Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Zeytinyağını ekleyip karıştırın. Pişen topların bir ucunu çikolataya sonra Hindistan cevizine batırın.

4 Çikolatalı kısım donduktan sonra servis yapın.