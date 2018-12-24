Hindistan Cevizli Kurabiye

Yanında bir fincan kahve ile muhteşem oluyor, demedi demeyin.
MALZEMELER
3 su bardağı Hindistan cevizi
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta
1/3 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı vanilya
1 su bardağı parça bitter çikolata
2 çay kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
1 Un, kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırma kabına eleyin. Süt, şeker ve yumurtayı derin bir karıştırma kabında alarak çırpın. Unlu karışımı üzerine ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.
2 Hindistan cevizini ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımdan yağlı kağıt serili fırın tepsisine bir tatlı kaşığı yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar dökün.
3 Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Zeytinyağını ekleyip karıştırın. Pişen topların bir ucunu çikolataya sonra Hindistan cevizine batırın.
4 Çikolatalı kısım donduktan sonra servis yapın.
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