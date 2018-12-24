Karnabahar Pilavı

İddia ediyorum bu tarif karnabahar sevmeyene bile karnabahar yedirir. Bol limonlu mayhoş aroması, parmesan peynirinin yeşil soğanla buluşması karnabahara bambaşka bir hava katıyor. En şık sofralara bile yakışan bu tarif sağlıklı beslenenenlerin favorisi olmaya aday.

KARNABAHAR PİLAVI

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

1 orta boy karnabahar

1 havuç

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

5-6 dal yeşil soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN

Dereotu

HAZIRLANIŞI

1 Karnabaharı küçük parçalara bölüp rondodan geçirin ve geniş bir tavaya alın. Küp doğradığınız havuç ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edip karnabaharlar hafif yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

2 Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, ince kıydığınız yeşil soğanı ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karnabaharların üzerini çok az geçecek kadar su ilave edin.

3 Su kaynamaya başladığında altını kısın. Kısık ateşte 10 dakika kadar kapağını açmadan pişirin. Ocaktan alıp rendelenmiş parmesan peynirini ilave edip karıştırın. Taze dereotu ile süsleyerek servis yapın.