Son zamanlarda menülerde daha sık rastladığımız poşe yumurta ile evde harika kahvaltılar hazırlamaya ne dersiniz?

Kuzu Ispanaklı Poşe Yumurta

MALZEMELER

7-8 dal kuzu ıspanak

1 yemek kaşığı acı zeytinyağı

1 dilim kızarmış ekmek

1 yumurta

Tuz

Kırmızı pul biber

Rendelenmiş parmesan peyniri

HAZIRLANIŞI

İri doğradığınız kuzu ıspanakları acı zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin ve kızarmış ekmek diliminin üzerine alın. Poşe usulü pişirdiğiniz yumurtayı kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu çektirin. Suyunu çeken yumurtayı ıspanakların üzerine yerleştirin. Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serperek sıcak servis yapın.