Son zamanlarda menülerde daha sık rastladığımız poşe yumurta ile evde harika kahvaltılar hazırlamaya ne dersiniz?
Kuzu Ispanaklı Poşe Yumurta
MALZEMELER
7-8 dal kuzu ıspanak
1 yemek kaşığı acı zeytinyağı
1 dilim kızarmış ekmek
1 yumurta
Tuz
Kırmızı pul biber
Rendelenmiş parmesan peyniri
HAZIRLANIŞI
İri doğradığınız kuzu ıspanakları acı zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin ve kızarmış ekmek diliminin üzerine alın. Poşe usulü pişirdiğiniz yumurtayı kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu çektirin. Suyunu çeken yumurtayı ıspanakların üzerine yerleştirin. Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serperek sıcak servis yapın.
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