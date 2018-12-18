Limon soslu tavuk tarifi

LİMON SOSLU TAVUK

MALZEMELER

8 parça kemiksiz kalça eti

3 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı krema

¼ su bardağı parmesan peyniri

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

2 su bardağı bebek ıspanak

1 yemek kaşığı toz paprika biberi

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Tavukların üzerine tuz, karabiber ve toz paprika biberi serperek tatlandırın.

2 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tavukların her iki tarafını da renkleri dönünceye kadar pişirin. Kalan tereyağını ve ezdiğiniz sarımsağı ekleyerek 1-2 dakika daha pişirin.

3 Tavuk suyu, krema, parmesan peyniri, limon suyu ve kekiği ilave edip pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca ıspanakları ekleyip 3-5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

4 Bir fırın kabın alarak 175 derecede üzeri kızarıncaya kadar 25-30 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.