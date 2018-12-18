  1. Anasayfa
  2. Kadın
  3. Yemek Tarifleri
  4. 18 Aralık 2018 23:03

Limon soslu tavuk tarifi

Akşama ne pişirsem diye bir türlü karar veremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız evetse işte size en lezzetlisinden yepyeni bir tavuk tarifi. Hem de en lezzetlisinden…

Limon soslu tavuk tarifi
A+ A-

 

LİMON SOSLU TAVUK

MALZEMELER

8 parça kemiksiz kalça eti

3 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı krema

¼ su bardağı parmesan peyniri

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

2 su bardağı bebek ıspanak

1 yemek kaşığı toz paprika biberi

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Tavukların üzerine tuz, karabiber ve toz paprika biberi serperek tatlandırın.

2 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tavukların her iki tarafını da renkleri dönünceye kadar pişirin. Kalan tereyağını ve ezdiğiniz sarımsağı ekleyerek 1-2 dakika daha pişirin.

3 Tavuk suyu, krema, parmesan peyniri, limon suyu ve kekiği ilave edip pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca ıspanakları ekleyip 3-5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

4 Bir fırın kabın alarak 175 derecede üzeri kızarıncaya kadar 25-30 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

www.ucanmutfak.com

limon soslu tavuk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM