Limon soslu tavuk tarifi

LİMON SOSLU TAVUK
MALZEMELER
8 parça kemiksiz kalça eti
3 yemek kaşığı tereyağı
3 diş sarımsak
1 su bardağı tavuk suyu
Yarım su bardağı krema
¼ su bardağı parmesan peyniri
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı kuru kekik
2 su bardağı bebek ıspanak
1 yemek kaşığı toz paprika biberi
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
1 Tavukların üzerine tuz, karabiber ve toz paprika biberi serperek tatlandırın.
2 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tavukların her iki tarafını da renkleri dönünceye kadar pişirin. Kalan tereyağını ve ezdiğiniz sarımsağı ekleyerek 1-2 dakika daha pişirin.
3 Tavuk suyu, krema, parmesan peyniri, limon suyu ve kekiği ilave edip pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca ıspanakları ekleyip 3-5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
4 Bir fırın kabın alarak 175 derecede üzeri kızarıncaya kadar 25-30 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.
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