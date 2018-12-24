Derya kuzusu bunlar ! Seveni kadar sevmeyeni de çoktur palamutun. Baskın bir tadı olan palamuta güzel bir aroma katarak herkesin sevmesini sağlamak isteyenler işte size enfes bir tarif hem de en sağlıklısından...

Mandalinalı Palamut

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

4 mandalina

3 soğan

8 küçük takoz palamut

Zeytinyağı

Defne yaprağı

Tuz

Top karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Mandalinaları ince yuvarlak, soğanları halka dilimleyin. Aluminyum folyo serili bir fırın tepsisinin en altına bir sıra dilimlediğiniz mandalinalardan yerleştirin.

2 Üzerine halka soğan dilimlerinden dizip palamutları yerleştirin. Balıkların üzerine tekrar soğan dilimi yerleştirin. En üste kalan mandalina dilimlerini yerleştirin.

3 Üzerine zeytinyağı gezdirip, defne yaprağı, tuz ve top karabiber tatlandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip servis yapın.