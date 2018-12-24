Derya kuzusu bunlar ! Seveni kadar sevmeyeni de çoktur palamutun. Baskın bir tadı olan palamuta güzel bir aroma katarak herkesin sevmesini sağlamak isteyenler işte size enfes bir tarif hem de en sağlıklısından...
Mandalinalı Palamut
4 KİŞİLİK
MALZEMELER
4 mandalina
3 soğan
8 küçük takoz palamut
Zeytinyağı
Defne yaprağı
Tuz
Top karabiber
HAZIRLANIŞI
1 Mandalinaları ince yuvarlak, soğanları halka dilimleyin. Aluminyum folyo serili bir fırın tepsisinin en altına bir sıra dilimlediğiniz mandalinalardan yerleştirin.
2 Üzerine halka soğan dilimlerinden dizip palamutları yerleştirin. Balıkların üzerine tekrar soğan dilimi yerleştirin. En üste kalan mandalina dilimlerini yerleştirin.
3 Üzerine zeytinyağı gezdirip, defne yaprağı, tuz ve top karabiber tatlandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip servis yapın.
uçanmutfak.com