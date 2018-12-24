Muzlu Pancake

Un yerine yulaf ezmesi, şeker yerine ise muz kullanıyoruz ve ortaya bu muhteşem lezzet çıkıyor. Dilerseniz biraz vanilya, kakao, kuruyemiş veya kuru meyvelerle de lezzetini taçlandırabilirsiniz. İster hepsini bir kere de pişirip dev bir pancake yapın ve kimseyle paylaşmayın, isterseniz de benim gibi minik porsiyonlara bölüp sevdiklerinizle paylaşın.

MALZEMELER

1 muz

1 yumurta

3-4 yemek kaşığı süt

1 çay bardağı kadar yulaf ezmesi (Hafif akışkan bir kıvam elde etmeniz gerekiyor, o yüzden bir kere de tamamını eklemeyin derim)

1 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

1 Muzu bir kasede iyice ezin. Ayrı bir kasede yumurta ve sütü çırpın. Ezdiğiniz muzu ve tarçını ilave edip iyice karıştırın.

Yulaf ezmesini kıvamını alıncaya kadar yavaş yavaş ekleyin.

2 Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Yapışmaz yüzeyli yağsız bir tavada her iki tarafını da kızartın. Sıcak ya da ılık servis yapın.