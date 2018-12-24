Oreolu Magnolia

Kokusu bile iştah açan bu tatlıyı yemek için soğumasını bekleyemiceksiniz benden söylemesi.

2 KİŞİLİK

MALZEMELER

Yarım litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı esmer şeker

20 oreo bisküvisi

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml krema

HAZIRLANIŞI

1 Sütün dörte birini bir tencereye alın. Mısır nişastası ve esmer toz şekeri ilave edip 3-4 dakika çırpın. Sonra ocağa alıp kalan süt, yumurta sarıları ve vanilya esansını ilave edin. Kıvam alıncaya kadar karıştırarak kaynatın.

2 Ocaktan alıp soğuk tereyağı ilave edin. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırıp soğuması için kenara alın.

3 Kremayı bir kaseye alın. Hafif katılaşıncaya kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Soğuyan muhallebiye ilave edip karıştırın. Oreo bisküvileri iri kırıp karışıma ilave edin ve bisküvileri ezmeden hafif karıştırın.

4 Magnolia’yı servis kuplarına paylaştırın. Üzerlerini oreo bisküvisi ile süsleyerek servis yapın.