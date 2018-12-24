Oreolu Magnolia

Kokusu bile iştah açan bu tatlıyı yemek için soğumasını bekleyemiceksiniz benden söylemesi.
2 KİŞİLİK
MALZEMELER
Yarım litre süt
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yumurta sarısı
3 yemek kaşığı esmer şeker
20 oreo bisküvisi
1 yemek kaşığı tereyağı
200 ml krema
HAZIRLANIŞI
1 Sütün dörte birini bir tencereye alın. Mısır nişastası ve esmer toz şekeri ilave edip 3-4 dakika çırpın. Sonra ocağa alıp kalan süt, yumurta sarıları ve vanilya esansını ilave edin. Kıvam alıncaya kadar karıştırarak kaynatın.
2 Ocaktan alıp soğuk tereyağı ilave edin. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırıp soğuması için kenara alın.
3 Kremayı bir kaseye alın. Hafif katılaşıncaya kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Soğuyan muhallebiye ilave edip karıştırın. Oreo bisküvileri iri kırıp karışıma ilave edin ve bisküvileri ezmeden hafif karıştırın.
4 Magnolia’yı servis kuplarına paylaştırın. Üzerlerini oreo bisküvisi ile süsleyerek servis yapın.
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