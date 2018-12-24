Yeni Zelandalılar bu zarif balerinin ülkelerine gelişini yılın olayı olarak sayarlar. Pavlova’nın şerefine kaldığı otel ona özel ve daha önce hiç görülmemiş bir tatlı hazırlamak ister. Bunu üzerine otelin restoran şefi balerinlerin tütülerinden ilham alarak bir tatlı yapmaya karar verir ve yumurta akı ile yapılan bembeyaz ‘pavlova’yı yaratır.

Bezeye benzeyen taban tütünün ana şeklini oluştururken, üzerindeki kremalı kısım tütünün ince kumaşını simgeler. Ünlü balerin adına yapılan bu tatlı ilk yapıldığında üzeri Pavlova’nın tütüsünün üzerindeki yeşil gül yapraklarını simgelemesi için kivi ile süslemiştir. Sonrasında ise daha farklı meyvelerle de süslenen bu tatlı kısa sürede yaygınlaştı ve popülerliğini iyice arttırdı. Hem Yeni Zelanda’nın hem de Avustralya’nın milli tatlısı haline gelen ‘Pavlova’ bütün dünyaya da unutulmaz balerin Anna Matveyevna’nın adıyla yayılmış oldu.

Orman Meyveli Pavlova

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

PAVLOVA TABANI İÇİN

4 yumurta beyazı

Bir tutam tuz

1.5 su bardağı toz şeker

KREMASI İÇİN

200 ml krema

4 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı labne peyniri

HAZIRLANIŞI

1 Pavlova tabanı için yumurta beyazlarına bir tutam tuz ekleyerek bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta beyazları iyice kabarınca yavaş yavaş toz şekeri ekleyin ve mikserin hızını arttırın. Yaklaşık 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Harcı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yuvarlak olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 1.5-2 saat pişirin. Pavlovanız tamamen soğuduktan sonra fırından çıkartın ve bir servis tabağına alın.

2 Kreması için krema ve pudra şekerini bir mikser yardımıyla çırpın. Labne peynirini ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırın. Kremayı soğuyan pavlovanın üzerine yayın. Üzerini yıkayıp süzdüğünüz orman ile süsleyerek servis yapın.