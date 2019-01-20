Bu çorba bizim ev halkından geçer not aldı. Bakalım klasiklerin dışına çıkan bu tarifi siz sevecek misiniz ?

Pastırmalı Karnabahar Çorbası

MALZEMELER

4 parça pastırma

1 defne yaprağı

2 havuç

1 karnabahar

2 kereviz

2 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış taze maydanoz

4 su bardağı tavuk suyu

¼ su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Unu ve tereyağını tencerenin dibinde kavurun. Bütün sebzeleri ve pastırmayı küp doğrayıp tencereye ekleyin.

2 Üzerine süt ve tavuk suyunu koyarak kaynatın.

3 Tuz, karabiber ve ince kıyılmış taze maydanozu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.