Bu çorba bizim ev halkından geçer not aldı. Bakalım klasiklerin dışına çıkan bu tarifi siz sevecek misiniz ?
Pastırmalı Karnabahar Çorbası
MALZEMELER
4 parça pastırma
1 defne yaprağı
2 havuç
1 karnabahar
2 kereviz
2 diş sarımsak
1 soğan
1 yemek kaşığı kıyılmış taze maydanoz
4 su bardağı tavuk suyu
¼ su bardağı un
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
1 Unu ve tereyağını tencerenin dibinde kavurun. Bütün sebzeleri ve pastırmayı küp doğrayıp tencereye ekleyin.
2 Üzerine süt ve tavuk suyunu koyarak kaynatın.
3 Tuz, karabiber ve ince kıyılmış taze maydanozu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.