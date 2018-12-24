Portakallı Anne Kurabiyesi

Kimilerine göre mahalle fırınlarının olmazsa olmazı kimilerine göre anne evinin klasiği: Portakallı mis kokulu kurabiye
6 KİŞİLİK
MALZEMELER
2 su bardağı toz şeker
3 yumurta
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı süt
Un
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
üzeri için
1 yumurta sarısı
Pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
1 Yumurtaları bir kaseye kırın. Toz şekeri ekleyip mikserle çırpın. Zeytinyağı ve sütü ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.
2 Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. üzerine yumurta sarısı sürüp.
3 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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