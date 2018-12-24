Portakallı Anne Kurabiyesi

Kimilerine göre mahalle fırınlarının olmazsa olmazı kimilerine göre anne evinin klasiği: Portakallı mis kokulu kurabiye

6 KİŞİLİK

MALZEMELER

2 su bardağı toz şeker

3 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Un

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

üzeri için

1 yumurta sarısı

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

1 Yumurtaları bir kaseye kırın. Toz şekeri ekleyip mikserle çırpın. Zeytinyağı ve sütü ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

2 Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. üzerine yumurta sarısı sürüp.

3 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.