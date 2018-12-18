Şifa niyetine

ZENCEFİLLİ SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

2 kabak

1 havuç

1/4 karnabahar

1 soğan

1/2 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

HAZIRLANIŞI

1 Sebzeleri yıkayıp süzün. Kabak ve havucun kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri iri doğrayıp geniş bir tencereye alın. Yıkayıp süzdüğünüz kırmızı mercimek ve salçayı ilave edin. Üzerine kaynar su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

2 Ocaktan alıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Tuz ve baharatları ilave edip bir taşım daha kaynatın. Üzerini kırmızı pul biberle süsleyerek sıcak servis yapın.