Şifa niyetine

ZENCEFİLLİ SEBZE ÇORBASI
MALZEMELER
2 kabak
1 havuç
1/4 karnabahar
1 soğan
1/2 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
HAZIRLANIŞI
1 Sebzeleri yıkayıp süzün. Kabak ve havucun kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri iri doğrayıp geniş bir tencereye alın. Yıkayıp süzdüğünüz kırmızı mercimek ve salçayı ilave edin. Üzerine kaynar su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
2 Ocaktan alıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Tuz ve baharatları ilave edip bir taşım daha kaynatın. Üzerini kırmızı pul biberle süsleyerek sıcak servis yapın.
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