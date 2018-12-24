Tortilla Pizza

Soğuk kış gecelerinde canınız evde film keyfi mi yapmak istiyor? Ya da aniden misafiriniz mi geldi? İşte size kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sağlık mı sağlıklı bir pizza tarifi. Ben sebzeli yaptım ama siz üzerini dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Hatta arasına rendelenmiş peynir koyarak hamurunu iki katlı bile yapabilirsiniz. Her şey sizin yaratıcılığınıza ve damak zevkinize kalmış. İlham benden geliştirmesi sizden...

TORTİLLA PİZZA

MALZEMELER

4 kepekli tortilla ekmeği

4 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

2 kabak

Marine edilmiş kuru domates

Kekik

Fesleğen

Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

1 Tortilla ekmeklerini yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Üzerlerine yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde rendelenmiş mozarella peyniri serpin. İnce yuvarlak dilimlediğiniz kabak ve kuru domates dilimlerini yerleştirip baharatlarla tatlandırın.

2 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tortilla ekmekleri çıtırlaşmaya başladığında fırıdan alıp kalan rendelenmiş mozarella peynirini serpin ve tekrar fırına verin. Peynir eridikten sonra fırından alın. Dilimleyip sıcak servis yapın.