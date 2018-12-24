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  4. 24 Aralık 2018 17:22

Vişneli Bademli Toplar

Vişnenin mayhoşluğu bademin enfes aroması ile birleşti ve orataya bu muhteşem kurabiye çıktı.

Vişneli Bademli Toplar
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Mayhoş lezzetleri sevenlerdenseniz bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz.

 

MALZEMELER

150 g tereyağı

100 g pudra şekeri

Yarım çay kaşığı vanilya

1 yumurta

Yarım su bardağı toz badem

250 g un

2 su bardağı file badem

1 su bardağı dondurulmuş vişne

2 yumurta akı

ÜZERİ İÇİN

Pudra şekeri

 

HAZIRLANIŞI

1 Tereyağı, pudra şekeri, tuz ve vanilyayı derin bir karıştırma kabına alarak mikser yardımıyla çırpın. Yumurtayı ilave edin. Toz badem ve unu ekleyip 1-2 dakika daha yoğurun.

2 Hamurun üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde  5-6 mm kalınlığında açın. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla hamurdan parçalar kesin.

3 Ortalarına vişne taneleri koyup hamuru yuvarlayın. Topları yumurta akına batırın.

4 Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine file badem serpin. Önceden 165 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

uçanmutfak.com

Vişneli Bademli Toplar
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