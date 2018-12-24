Vişneli Bademli Toplar

Mayhoş lezzetleri sevenlerdenseniz bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
150 g tereyağı
100 g pudra şekeri
Yarım çay kaşığı vanilya
1 yumurta
Yarım su bardağı toz badem
250 g un
2 su bardağı file badem
1 su bardağı dondurulmuş vişne
2 yumurta akı
ÜZERİ İÇİN
Pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
1 Tereyağı, pudra şekeri, tuz ve vanilyayı derin bir karıştırma kabına alarak mikser yardımıyla çırpın. Yumurtayı ilave edin. Toz badem ve unu ekleyip 1-2 dakika daha yoğurun.
2 Hamurun üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde 5-6 mm kalınlığında açın. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla hamurdan parçalar kesin.
3 Ortalarına vişne taneleri koyup hamuru yuvarlayın. Topları yumurta akına batırın.
4 Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine file badem serpin. Önceden 165 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
uçanmutfak.com