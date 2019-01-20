Zahmetli ve lezzetli: Çullama köfte

Önce haşlanıp sonra kızartılan bu köftenin yapılışı biraz zahmetli ama sonucunda ortaya çıkan o muhteşem lezzet bütün yorgunluğunuzu alıp götürüyor. Yanında havuçlu lahanalı bir kış salatası ile harika oluyor benden söylemesi.
Çullama köfte
MALZEMELER
1.5 kilo dana kıyma
1.5 su bardağı ince bulgur
1 orta boy soğan
1 yumurta
2 tatlı kaşığı tuz
1 litre sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
1 Kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kabın içerisinde iyice yoğurun.
2 Yumurta büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak şekil verdiğiniz köftelerinizi kaynar suya atarak haşlayın. Diğer bir tarafta çırptığınız yumurtalara kıvamlı hale gelene kadar azar azar un ekleyin, tuzunu da ilave ederek çırpın.
3 Haşlanan ve soğuyan köftelerinizi bu bulamaca batırarak kızgın yağda kızartarak servis edin. Afiyet olsun.