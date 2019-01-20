Zahmetli ve lezzetli: Çullama köfte

Önce haşlanıp sonra kızartılan bu köftenin yapılışı biraz zahmetli ama sonucunda ortaya çıkan o muhteşem lezzet bütün yorgunluğunuzu alıp götürüyor. Yanında havuçlu lahanalı bir kış salatası ile harika oluyor benden söylemesi.

Çullama köfte

MALZEMELER

1.5 kilo dana kıyma

1.5 su bardağı ince bulgur

1 orta boy soğan

1 yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

1 litre sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

1 Kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kabın içerisinde iyice yoğurun.

2 Yumurta büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak şekil verdiğiniz köftelerinizi kaynar suya atarak haşlayın. Diğer bir tarafta çırptığınız yumurtalara kıvamlı hale gelene kadar azar azar un ekleyin, tuzunu da ilave ederek çırpın.

3 Haşlanan ve soğuyan köftelerinizi bu bulamaca batırarak kızgın yağda kızartarak servis edin. Afiyet olsun.