1 Eylül Dünya Barış Günü Edremit’te kutlandı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi tarafından düzenlenen Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrası konseri yoğun ilgi ile karşılandı.

1 Eylül Dünya Barış Günü pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde yeniden kutlandı. Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü bestekar ve şair Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrası Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleri ile buluştu.

Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen bilinen şiirlerini orkestrası eşliğinde okudu. Aşka ve barışa dair şiirleri büyük bir beğeni ile karşılandı.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Aynı göğün altında, aynı yerin üstünde birlikte nefes aldığımız dostlar, aynı karanlığın içinden geçip, aynı aydınlığa doğru ilerlediğimiz canlar, barış içinde ve birlikte yaşamı arzulayan bir kalple sizleri selamlıyorum. Yolumuz, 72 milleti bir gören Hacı Bektaş Veli’nin yolu olsun. Yönümüz, “Ne olursan ol gel” diyen Mevlana’nın yönü olsun. Işığımız, “Yurtta Sulh, Cihada Sulh” diyen Atatürk’ün ışığı olsun. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz Kutlu Olsun” dedi.

Konser sonunda etkiliye katkılarından dolayı hayırsever iş insanlarına plaket takdim edildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç, Meclis üyeleri, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.