1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Selda Bağcan Beşiktaş'ta sahne alacak

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Selda Bağcan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda muhteşem bir konser verecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinlikte yer alarak bu özel günün coşkusunu Beşiktaşlılarla birlikte yaşayacak.

Beşiktaş Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’ı ağırlayacak. Selda Bağcan 1 Eylül Pazar akşamı en güzel şarkılarını barış, sevgi ve kardeşlik için seslendirecek. Gecenin ilk saatlerinde DJ Lapstekin performansını sergileyecek ve saat 21.00’de Selda Bağcan, Beşiktaşlılar ve İstanbullularla bir araya gelecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da konser alanında bulunarak etkinliğin coşkusuna katılacak.



Akpolat, sosyal medya üzerinde etkinliği duyurarak şunları ifade etti:

“Dünya Barış Günü'nü barışın ve kardeşliğin güçlü sesi Selda Bağcan konseriyle kutluyoruz. 1 Eylül saat 21.00'de tüm komşularımızı Barbaros Meydanı'ndaki bu coşkuya davet ediyorum.”



Beşiktaş Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da yine Barbaros Meydanı'nda yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz konseri ile kutlayacak.