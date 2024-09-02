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1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Selda Bağcan Beşiktaş'ta sahne aldı

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Selda Bağcan Beşiktaş'ta sahne aldı
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Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi.

Beşiktaş Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda Türk halk müziğinin usta sanatçısı Selda Bağcan’ı ağırladı. En güzel türkülerini barış, sevgi ve kardeşlik için seslendiren usta sanatçıya binlerce Beşiktaşlı ve İstanbullu hep bir ağızdan eşlik etti. Konser, barış ve kardeşlik mesajlarıyla dolu bir geceye sahne oldu ve etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Toplumsal barışın hakim olduğu bir gelecek temennisini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Barışın ve kardeşliğin güçlü sesi Selda Bağcan’ın türküleri eşliğinde komşularımızla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladık. Toplumsal barışın, refahın ve huzurun hakim olduğu bir gelecek için el ele mücadelemiz devam edecek.” dedi.

Gecenin sonunda Selda Bağcan adına Beşiktaş Belediyesi'nin TEMA Vakfı'na bağışladığı fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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