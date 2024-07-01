1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal’da coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Kartal heyecanlı yarışlara ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yüzlerce spor tutkunu, dragon bot yarışlarından dalış ve kürek gösterilerine kadar çeşitli aktivitelerle dolu kutlamalarda bayram coşkusunu yarışarak ve eğlenerek yaşadı.

Denizlerimizde bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmesiyle Milli Bayram olarak ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu yıl da Kartal Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kartallı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler, Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İskelede bulunan yüzlerce Kartallı hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Deniz şehitleri için mavi sulara çelenk bırakıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Başkan Gökhan Yüksel etkinliğe gelen vatandaşlarla birlikte denize çelenk bıraktı. Dalgıçlardan oluşan bir ekip de denizde Atatürk resmi ve Türk Bayrağı ile izleyenleri selamladı.

Kartal’ın 20 Mahallesi Yarıştı

Deniz yarışları 20 mahallenin ekiplerinin kıyasıya rekabete girdikleri Dragon Bot Yarışları ile başladı. Mücadelelerin startını Başkan Gökhan Yüksel verdi. 18 yaş üstü kadın erkek, genç yaşlı birçok sporcunun mücadele ettiği yarışlar, renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Yarışma sonucu şöyle gerçekleşti:

Soğanlık Yeni Mahalle

Orta Mahalle

Yakacık Çarşı Mahallesi

Orhantepe Mahallesi

Başkan Gökhan Yüksel: Yaşasın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı

Etkinlik esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel “1 Temmuz Kabotaj Bayramı’ndayız. Mahalleler Yarışıyor etkinliğinde mahallelerimiz arasında çekişmeli bir rekabet var.

Her yıl anma etkinlikleriyle denizlerdeki özgürlüğümüzü hatırlatıyoruz, aynı zamanda denizlerimizdeki spor faaliyetlerimizin çeşitliliğini artırıyoruz. Kartal’da su sporları etkinlikleri, spor faaliyetleri, sporda tesisleşme devam edecek.

Yaşasın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Yaşasın bunu bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Hepsini şükranla ve minnetle yâd ediyoruz. “ diye konuştu.