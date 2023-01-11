10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kartal’da Kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kartal’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kartal Gazeteciler Derneği’nin gerçekleştirdiği kahvaltı programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılım sağlayarak gazetecileri, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile tebrik etti. Kahvaltılı etkinliğin ardından ise kutlamalar, gazetecilerin kıyasıya yarışına sahne olan bovling turnuvası ile devam etti.

Kutlamaların ilk durağı, Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı’nda bulunan Jüpiter Sosyal Tesisleri oldu.

Kahvaltılı kutlama programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları, birim müdürleri, başkan danışmanları, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Işıkdağ ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan’ın yanı sıra Kartal’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kutlama programında kısa bir konuşma yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını belirtti ve gazetecilerin ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarının bilincinde olduklarını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında ilçede görev yapan gazetecileri için Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı’nda düzenlenen programda ilk konuşmayı Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan gerçekleştirdi.

Konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla yapılan kutlamaya katılan herkese teşekkür ederek başlayan Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961 yılında çalışan gazetecilerin çeşitli sosyal ve yasal haklarının eksikliğinden dolayı 212 sayılı yasanın kabul edilmesi ve bu yasanın yanında 195 sayılı yasanın Basın İlan Kurumu üzerinden ücretlerin belirlenmesine karşı çıkan 9 gazete patronuna karşı başlayan bir gündür.

62 yıldır kutlanan bugün, 1971 muhtırası ile bazı haklarını kısıtlanan gazetecilerin önemli günlerinden biridir.

Bu anlamlı günde gerçekleştirdiğimiz bu kutlamaya katılan başta Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel olmak üzere, tüm yönetimine ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Kutlama programında daha sonra mikrofonu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel devraldı. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Yüksel:

“Bugün hem derneğimizin daveti üzerine, hem de gazeteci arkadaşlarla bu anlamlı günde bir araya gelmek üzere buradayız. Gazetecilik mesleğinin ve haber alma, haber yayınlama süreçlerinin zorluğunun her birimiz farkındayız.

Sevgili dernek başkanımız da bunun bir mücadeleyle olduğunu da anlattı. O yüzden ülke şartlarında yaptığınız görevin ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız. Kartal’da da, yerelde de yaptığımız işlerin vatandaşla buluşmasını sağlayan ve bazen eksiklerimizi bize yansıtan, bazen işbirliği yapabildiğimiz bazen de bizi uyarıcı, yönlendirici çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz.

Dolaysıyla bazen ders alıyoruz, bazen daha iyisini yapmak için şevk alıyoruz. Kısacası sizlerle çalışıyor olmak bizler için de mutluluk verici. Her ne kadar gazetecilik mesleğini icra etmenin zorlukları artıyor olsa da yine mücadelenin devam ettiğinin farkında olan arkadaşlarınızdan biriyim. Her zorluğa rağmen yine çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte.” Şeklinde konuştu.

Kutlama programı, gazetecilere çiçek buketi ve hediye takdimi ile sonra serdi erdi.

Kartallı Gazeteciler Bovling Turnuvasında Buluştu

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel düzenlenen bir diğer etkinlik ise bovling turnuvası oldu.

Turnuvayı organize eden Kartal Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Hüseyin Güler’in yanı sıra; Kartallı birçok gazeteci etkinlikte bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren organizasyonda gazeteciler birbirleriyle kıyasıya yarışırken bir yandan da keyifli anlar yaşandı.

İki tur üzerinden bireysel performansların yarıştığı turnuvada en çok puan toplayan üç isim, ödül almaya hak kazandı.

Etkinliğin birincisi Alaattin Böke olurken, Bülent Çimen ikinci, Hasan Demir ise üçüncü oldu. Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan’a ise en centilmen oyuncu ödülü takdim edildi.